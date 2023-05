Balcani: Crosetto, siamo interlocutori affidabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’Italia nei Balcani continua a rappresentare un “interlocutore affidabile”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante le comunicazioni davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato, in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, alle missioni internazionali in corso e allo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Nell’occasione, il ministro ha evidenziato l’impegno dell’Italia “nell’arginare le tensioni interetniche a livello sia diplomatico che militare”. Tra le missioni che ci vedono coinvolti, vi sono Kfor in Kosovo, di cui l’Italia deterrà il comando fino al novembre 2023 e per cui si sta pensando a un incremento della consistenza massima pari a 1.573 unità, compresa una forza di riserva in prontezza basata nei territori italiani, e l’operazione Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, dove il numero delle unità potrebbe aumentare a 66 a 195, ha fatto sapere Crosetto.(Res)