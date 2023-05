Kosovo: risultati elezioni municipali non offrono soluzione politica di lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di quattro sindaci e di due assemblee municipali tenute il 23 aprile nel nord del Kosovo non offrono una soluzione politica di lungo termine per tali municipalità, a seguito del boicottaggio di una porzione significativa della comunità serba. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. "Esortiamo tutti a lavorare con la massima urgenza assieme a tutte le parti interessate, incluse le comunità locali, per la ricerca di una soluzione che possa assicurare a tali municipalità una democrazia rappresentativa, partecipativa e sostenibile. È necessario evitare ogni azione o iniziativa – anche da parte dei neo-eletti sindaci e delle assemblee municipali – che non serva gli interessi della popolazione o che potrebbe accrescere le tensioni. Ciò anche con riferimento all’esercizio di poteri di natura superiore a quella amministrativa e alla procedura di insediamento, dal momento che non vi è alcun obbligo per i sindaci di prestare giuramento all’interno degli edifici municipali. Tutte le parti devono astenersi dall’uso della forza o dal compiere azioni che possono provocare tensioni o promuovere scontri. Sosteniamo il dialogo facilitato dall’Unione Europea per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia, inclusa la necessità di urgenti progressi nella creazione dell’Associazione/Comunità delle municipalità a maggioranza serba", recita la dichiarazione.(Com)