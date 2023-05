Ue: Tajani domani al Consiglio Affari esteri a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice Presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, sarà domani, lunedì 22 maggio 2023, a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri dell'Unione europea. Presieduto dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, come riferisce una nota della Farnesina, il Consiglio procederà a una discussione sull'aggressione russa contro l'Ucraina e sulla situazione nel Corno d'Africa. Dopo uno scambio di opinioni sui Balcani occidentali, i ministri degli Esteri dell'Ue terranno una discussione informale con gli omologhi dei sei Paesi della regione (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia). Nella sezione dedicata agli affari correnti, il Consiglio discuterà di Tunisia, che nelle ultime settimane è diventato anche un tema europeo grazie in particolare all'impulso italiano, e - tra i vari argomenti- anche di Asia centrale. (segue) (Com)