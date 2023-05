Kosovo: Osmani, con esercitazioni Defender Europe 2023 ci schieriamo con nostri alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo si schiera con orgoglio con gli Stati Uniti e altri alleati e ospiterà le esercitazioni Defender Europe 2023. Lo ha affermato la presidente del Kosovo Vijosa Osmani nella cerimonia organizzata in vista dell'inizio delle manovre militari previsto domani. “Questa esercitazione militare ci ricorda che la nostra forza non risiede solo nelle nostre capacità di difesa, ma anche nelle alleanze che costruiamo e nei valori condivisi che coltiviamo. Defender Europe 23 è un simbolo della nostra determinazione collettiva a mantenere la pace e la stabilità in un mondo in continua evoluzione”, ha detto Osmani. “Insieme siamo più forti contro le forze che cercano di dividerci, dimostrando che l'unità e la cooperazione sono fondamentali per un futuro più sicuro e prospero”, ha aggiunto la presidente kosovara. Oltre agli Stati Uniti, militari provenienti da Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Kosovo, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia , Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito parteciperanno alle esercitazioni Defender Europe 23. (Alt)