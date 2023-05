Nato: delegazione Italia ad Assemblea parlamentare, bilaterali con Ucraina, Georgia e opposizione bielorussa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla sessione primaverile dell'Assemblea parlamentare della Nato, che si svolge dal 19 al 22 maggio 2023 in Lussemburgo, ha partecipato la delegazione italiana, guidata dal presidente Lorenzo Cesa, e composta dal Vicepresidente Andrea Orsini, dai deputati Giangiacomo Calovini, Luciano Cantone, Nicola Carè, Andrea Crippa, Paolo Formentini e Giulio Tremonti, e dai senatori Michele Barcaiuolo, Alberto Losacco, Simona Malpezzi, Paolo Marcheschi, Fausto Orsomarso e Adriano Paroli. A margine dei lavori, la delegazione ha svolto incontri bilaterali con le Delegazioni dell'Ucraina, del Kosovo e della Georgia e con la leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaja. In particolare, nel corso dell'incontro con i colleghi ucraini, il Presidente Yehor Cherniev ha innanzi tutto ringraziato l'Italia per il sostegno finanziario, umanitario, politico e militare fornito al suo paese. Nel riconoscere che l'Ucraina non potrà entrare nella Nato prima della fine della guerra, Cherniev ha chiesto tra l'altro che al Vertice di Vilnius venga affermata una prospettiva chiara per la loro adesione. Ha inoltre evidenziato la necessità di ulteriori approvvigionamenti militari, per i quali chiede aiuto ai paesi dell'Alleanza, ai fini dell'organizzazione della controffensiva. (segue) (Res)