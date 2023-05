Russia-Serbia: ministero Esteri Mosca, continuiamo a sostenere Belgrado in difesa sua sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continuerà a sostenere la Serbia nella difesa dei suoi diritti, della sua sovranità e della sua integrità territoriale. Lo ha detto il direttore del quarto dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri russo, Yury Pilipson. “Ogni decisione sul Kosovo dovrebbe essere accettabile per i serbi e approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha dichiarato all’agenzia di stampa “Ria novosti”. “L’Occidente, con il suo solito cinismo, è selettivo in materia di diritto internazionale”, ha continuato Pilipson. Le sue parole vengono pronunciate dopo che ieri il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha disposto lo stato di massima allerta per le forze armate del Paese dopo i disordini avvenuti nel nord del Kosovo tra membri della comunità serba e forze di polizia. Il ministro della Difesa di Belgrado, Milos Vucevic, ha ordinato anche alle truppe serbe di muovere in direzione del confine con il Kosovo. (Rum)