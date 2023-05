Spagna: elezioni amministrative, a Valencia popolari in vantaggio con il 34,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 39,2 per cento dei voti scrutinati, il Partito popolare (Pp) spagnolo è in vantaggio nella Comunità valenciana con il 34,3 per cento, davanti al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al 30,8 per cento. La terza forza è la coalizione di sinistra guidata dal partito locale Compromis, al 13,2 per cento. La formazione sovranista Vox è la quarta forza della regione con il 9,9 per cento dei voti. Unidas Podemos, partner di minoranza del governo nazionale di Pedro Sanchez, non supera il 2,2 per cento delle preferenze. (Spm)