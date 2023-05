Business news: Brasile, primo via libera in parlamento alla riforma fiscale del governo Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 372 voti favorevoli e 108 contrari la Camera dei deputati del Brasile ha approvato il testo base del disegno di legge complementare che riforma le regole fiscali del Paese. Il nuovo quadro normativo sostituirà la legge del tetto alla spesa pubblica, approvata dal governo dell'ex presidente Michel Temer nel 2017. Prima di diventare definitiva la legge dovrà essere sottoposta ancora all'esame della Camera per quanto riguarda gli emendamenti e del Senato, per l'approvazione generale. Trattandosi di un disegno di legge complementare, per l'approvazione sono stati necessari i voti dei due terzi dei deputati, almeno 257. L'approvazione con ampio margine ha creato un clima politico favorevole al governo. Un terzo del Partito liberale (Pt), gruppo di opposizione a cui appartiene l'ex presidente Jair Bolsonaro, ha votato con il governo. (Res)