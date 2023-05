Business news: Argentina, torna in funzione centrale nucleare Atucha II, la principale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina tornerà in funzione la principale centrale nucleare del Paese, quella di Atucha II. Secondo il quotidiano "Ámbito Financiero", l'impianto sarà riattivato a luglio. La centrale nucleare Atucha II "Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner" - che, secondo la società statale incaricata del suo funzionamento, Nucleoeléctrica Argentina S.A., ha una potenza di 745 Mwe - ha cessato di funzionare nell'ottobre 2022 a causa di un malfunzionamento tecnico. Di conseguenza, la produzione di energia nucleare in Argentina è stata ridotta di quasi la metà. Secondo quanto riferisce "Ámbito Financiero", la centrale nucleare genera il 3 per cento dell'energia del Paese e fattura un milione di dollari al giorno per la generazione di elettricità, sebbene il costo di generazione sia molto inferiore a quello di altre fonti energetiche. Inoltre, si stima che, per ogni mese di operatività, lo Stato risparmi una nave d'importazione di gas naturale liquido (Gln). (Res)