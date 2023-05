Nord Macedonia: sondaggio Prespa, per quasi metà dei cittadini Serbia è il Paese più amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 45 per cento dei cittadini della Macedonia del Nord il Paese più amico è la Serbia, seguita dal Kosovo con il 9 per cento e dagli Stati Uniti con il 6,8 per cento. E' quello che emerge da un'indagine dell'istituto Prespa compiuta tra aprile e maggio su un campione di 1.500 intervistati. Grecia e Montenegro hanno ricevuto lo 0,5 per cento delle preferenze, la Bulgaria lo 0,2 per cento, tanto quanto la Cina. La Russia è stata scelta dall'1,1 per cento degli intervistati come Paese amico. Le preferenze per la Serbia sono in crescita rispetto al 38,6 per cento del 2022. Alla domanda su chi abbia contribuito maggiormente allo sviluppo economico della Macedonia del Nord, gli intervistati hanno risposto: l'Unione europea (21,2 per cento), la Serbia (15,9 per cento) e gli Usa (15,6 per cento). Per quanto riguarda i motivi, quasi il 90 per cento ha indicato che l'Ue ha portato sviluppo economico e nuovi posti di lavoro, seguito da Stato di diritto, tutela dei diritti umani e lotta alla corruzione. Per il 61 per cento degli intervistati, l'adesione all'Ue è l'opzione migliore per il Paese, mentre il 34 per cento pensa che si debba cercare un'altra alternativa. Infine, sono gli Stati Uniti il Paese in cima alla lista in termini di contributo allo sviluppo democratico della Macedonia del Nord. (Seb)