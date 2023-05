Turchia: Erdogan rieletto presidente, vince ballottaggio con oltre il 52 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha vinto le elezioni presidenziali con il 52,1 per cento delle preferenze al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, che si è fermato al 47,9 per cento dei consensi. È quanto emerso dai dati diffusi dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, non ancora confermati ufficialmente dal Consiglio elettorale supremo della Turchia (Ysk), con oltre il 98 per cento delle schede scrutinate. Questo risultato sancisce l’inizio del terzo mandato del leader turco, che rimarrà alla guida del Paese fino al 2028.(Tua)