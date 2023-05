Roma: assessora Lavori pubblici, grandissima emozione per Giro D'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivedere il Giro d'Italia a Roma è una grandissima emozione". Lo afferma in una nota l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini. "Con gli assessori allo Sport, Alessandro Onorato e all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, abbiamo voluto con decisione cambiare passo rispetto al passato e presentare una città adeguata ad accogliere un evento di questa portata - spiega -. Per l'enorme lavoro svolto con competenza e impegno fuori dal comune, sulla tratta del giro e in particolare sulle pavimentazioni storiche, ringrazio il Dipartimento Csimu, il dipartimento che si occupa dei lavori pubblici e infrastrutture, che ogni giorno si prende cura delle nostre strade. Complimenti infine per la vittoria del Giro di Primoz Roglic e quella di Tappa di Mark Cavendish", conclude.(Com)