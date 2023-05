© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affluenza ancora in calo alle ore 19 per i ballottaggi in sette capoluoghi e 34 Comuni. Stando a 856 su 1.595 sezioni rilevate, i votanti sono stati il 27,9 per cento (erano stati il 36,12 per cento al primo turno). Lo si legge sul sito del Viminale. In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l'affluenza parziale alle ore 19 è del 39,2 per cento (48,74 per cento alle precedenti comunali). (Rin)