Turchia: emiro del Qatar si congratula con Erdogan per vittoria elezioni presidenziali

- L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, si è congratulato con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per la sua vittoria alle elezioni presidenziali, ancora prima che venissero annunciati i risultati finali del ballottaggio. È quanto emerso in un tweet pubblicato dall’emiro. “Mio caro fratello Recep Tayyip Erdogan, congratulazioni per la tua vittoria, e ti auguro successo nel tuo nuovo mandato, e che tu realizzi in esso ciò a cui aspira il fraterno popolo turco in termini di progresso e prosperità, e per le forti relazioni dei nostri due paesi a ulteriore sviluppo e crescita”, ha affermato l’emiro Al Thani. (Res)