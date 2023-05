Business news: Uruguay, Fmi stima crescita Pil al 2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) stima che l'Uruguay chiuderà il 2023 con un'espansione del 2 per cento e il 2024 con una crescita del 3 per cento. Le valutazioni sono contenute nel rapporto periodico sull'economia del Paese, noto come Articolo IV. "Dopo aver raggiunto i livelli pre-pandemia già a metà del 2021, il Pil è cresciuto del 4,9 per cento nel 2022, trainato principalmente dalle forti esportazioni di materie prime e dal settore dei servizi. Tuttavia, l'economia ha rallentato nella seconda metà dell'anno a causa delle avverse condizioni esterne e degli effetti della più grave siccità degli ultimi quarant'anni. Per questo l'economia dovrebbe rallentare nel 2023, con una crescita del Pil del 2 per cento", riferisce l'Fmi nella pubblicazione. (Res)