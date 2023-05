Economia: Bonomi (Confindustria), Germania e Francia zoppicano, preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania "è in forte rallentamento, è entrata in recessione tecnica" è "evidente che il loro modello è in crisi". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria in videocollegamento con il Festival dell'economia di Trento nell'ambito del panel "Perché cambiare l'Italia conviene a tutti". "I francesi, anche loro, non stanno andando molto bene, ma non è che mal comune fa mezzo gaudio. Anzi ci preoccupa", si tratta di "due partner europei che stanno zoppicando", ha chiarito. (Rin)