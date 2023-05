Difesa: Aeronautica militare trae in salvo 55enne colto da malore su nave da crociera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena concluso, intorno alle ore 17:30, l'intervento di un elicottero HH-139B dell'Aeronautica militare che ha recuperato un uomo di 55 anni, colto da un malore mentre si trovava a bordo della nave da crociera Europa Palace, al largo delle coste di Trapani in Sicilia. Lo riferisce un comunicato dell'Aeronautica. La richiesta di intervento, arrivata dal 12° MRSC- Maritime Rescue Sub Center- di Palermo, è stata coordinata dal Rescue Coordination Centre del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell'Aeronautica militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere. L'elicottero, uno degli assetti della Forza armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall'aeroporto militare di Trapani Birgi, sede dell'82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo, verso l'Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani per imbarcare l'equipe medica. (segue) (Com)