- Il premier ungherese, Viktor Orban, si è congratulato con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per “la sua vittoria elettorale indiscutibile”. In un messaggio su Twitter, il capo del governo magiaro ha scritto in turco: “Congratulazioni, signor presidente”. (Vap)