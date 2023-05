Pnrr: Bonomi (Confindustria), errore nella preparazione e in Italia mancano riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr "ha un errore in sé, nella preparazione: doveva essere un Piano europeo a favore degli Stati membri che fosse un 'boost' all'economia in aggiunta a fondi derivanti dalle finanze pubbliche". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria in videocollegamento con il Festival dell'economia di Trento nell'ambito del panel "Perché cambiare l'Italia conviene a tutti". "Era evidente che per Italia" con la sua cronica assenza di riforma "fosse incompatibile", ha aggiunto.(Rin)