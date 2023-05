Municipio Roma X: Bozzi (Azione), grande dolore per morte capogruppo Pd Zeppilli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo grande dolore per la scomparsa di Maurizio Zeppilli, capogruppo del Pd in Municipio Roma X". Lo afferma in una nota il capogruppo di Azione nel Municipio Roma X, Andrea Bozzi. "Gentile e preparato, mai fazioso e sempre pacato, anche nei confronti più accesi - spiega -. A Ostia avevi dato già tanto nella tua vita, caro Maurizio, soprattutto nello sport e nella cultura e molto avresti continuato a dare nel tuo ruolo istituzionale, con l'amore che avevi per il nostro territorio, per i giovani e per i valori della democrazia. Non ci sono altre parole per una perdita così improvvisa - aggiunge -, soltanto sconcerto e cordoglio. Ci mancherai. Condoglianze ai familiari, al Partito democratico e ai tantissimi che gli hanno voluto bene e che non lo dimenticheranno". (Com)