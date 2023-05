© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi le risorse per fare la riforma della giustizia, del fisco e del "lavoro a 360 gradi ci sono. Non ci sono più scuse". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria in videocollegamento con il Festival dell'economia di Trento nell'ambito del panel "Perché cambiare l'Italia conviene a tutti". "Ma la strada è ancora lunga sulle riforme", ha aggiunto. (Rin)