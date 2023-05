© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene alla conferenza stampa presentazione stagione 2023-2024 del teatro alla scala. Intervengono anche Dominique Meyer, sovrintendente e direttore artistico; Riccardo Chailly, direttore musicale; Manuel Legris, direttore del corpo di ballo.Teatro alla Scala, Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”, (ore 11:30)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, piazza Scala,2 (ore 16:30)La Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, partecipa all'incontro "Giacomo Matteotti", organizzato in occasione del 99° anniversario del suo ultimo discorso in Parlamento.Casa della Memoria, via Federico Confalonieri, 14 (ore 18)REGIONEIl presidente Attilio Fontana interviene al Convegno dal titolo “Carcere e Lavoro"Ville Ponti, Piazza Litta 2 Varese (ore 9:30)L'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa all'assemblea annuale di Ascom Confcommercio Bergamo.via Borgo Palazzo, 137 Bergamo (ore 15)Conferenza stampa dell'assessore all'Istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi per illustrare gli elementi qualificanti della misura volta a valorizzare la competenza manageriale del capitale umano in Regione Lombardia. L'evento è promosso da ALDAI Federmanager, ManagerItalia, Confcommercio Lombardia, Confindustria Lombardia con la partecipazione di Regione Lombardia.IBM Studios, piazza Gae Aulenti, 10 (ore 16:30)L'assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa alla presentazione del Piano Strategico di Ateneo 2023-2027 dell'Università degli studi di Bergamo.via dei Caniana, 2 Bergamo (ore 17)L'assessore ad Agricoltura, sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, partecipa al convegno "Food security: strategia difensiva e tutela della tracciabilità nella filiera agroalimentare" organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy in Università Statale.Università degli Studi, sala rappresentanza del Rettorato, via Festa del Perdono, 7 (ore 17)VARIEAppuntamento conclusivo dei "Trend Topic" della moda organizzato dal Gruppo giovani imprenditori di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Federmoda Milano con il presidente Andrea Colzani. Incontro con Maria Laura Albini di ARAD Digital su "Customer data driven approach nel settore fashion".Confcommercio Milano, Veranda Liberty di Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 (ore 8:30)Pact for innovativon summit. Intervengono, tra gli altri: Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze; Orazio Schillaci, Ministro della Salute; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Marcello Cattani, Presidente Farmindustria; Alessandro Spada, Presidente AssolombardaMIND Milano Innovation District, Auditorium Cascina Triulza, via Cristina Belgioioso 171 (ore 9:30)Marina Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, incontra Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda e una delegazione di imprenditori per discutere di alcuni dei temi strategici per le imprese del territorio.Sede di Assolombarda, via Pantano, 9 (ore 10)Presentazione della terza annualità della ricerca "Comunicazione, media e turismo", realizzata dal Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi (CeRTA) e "Cattolicaper il Turismo" in collaborazione con Publitalia '80. Interviene il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè.Università Cattolica del Sacro Cuore, aula magna, largo Gemelli, 1 (ore 10:30)Una delegazione del "Comitato Referendum X San Siro", incontra il Comitato dei garanti del Comune di Milano. Segue una conferenza stampa all'uscita dall'incontro. Dalle ore 16 il Comitato ha indetto un presidio di sostegno ai Referendum.Palazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)Incontro con Carlos Moreno, "Milano, la città dei 15 minuti: il modello LOC - Loreto Open Community". Intervengono: Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano; Carlo Masseroli, direttore strategia e sviluppo di Nhood; Giordana Ferri, direttore esecutivo della Fondazione Housing Sociale; Helene Chartier, direttore pianificazione e progettazione Urbana di C40 Cities ; Lectio Magistralis di Carlos Moreno, Urbanista e Direttore Scientifico Cattedra "Imprenditorialità Territorio Innovazione" dell'Università Sorbona-IAE di ParigiTeatro dell'Arte, Triennale di Milano, Ingresso laterale, Viale Alemagna lato direzione Cadorna (ore 19)MONZAConferenza stampa del Sindaco Paolo Pilotto, dell'assessora alla Cultura, Arianna Bettin e dell’assessore al Commercio e marketing territoriale, Carlo Abbà per presentare la proposta di Spettacoli, concerti, eventi e appuntamenti culturali dell’Estate in città.Comune di Monza, sala giunta, secondo piano, Piazza Trento e Trieste (ore 14)(Rem)