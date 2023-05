Business news: Brasile, ministero Pianificazione e Bilancio, inflazione al 5,58 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con un tasso di inflazione del 5,58 per cento. E' quanto prevede il ministero della Pianificazione e bilancio nella Relazione sulle entrate e uscite pubblicata il 22 maggio. La stima è stata rivista al rialzo rispetto al 5,31 previsto nella precedente edizione dello studio, pubblicata a marzo. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn), l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2023 è del 3,25 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. La stima del governo è in linea con quanto previsto dagli analisti di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese che, nel rapporto settimanale "Focus" diffuso dalla Banca centrale (Bc) oggi, 22 maggio, prevedono che il paese dovrebbe chiudere l'anno con un'inflazione al 5,80 per cento. (Res)