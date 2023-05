Business news: Brasile, governo congela 315 milioni di euro di bilancio per non superare tetto spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri della Pianificazione e delle Finanze del Brasile hanno annunciato la necessità di bloccare 1,7 miliardi di real (315 milioni di euro) nel bilancio di quest'anno. Il blocco dei trasferimenti, previsti per differenti capitoli di spesa di vari ministeri, è necessario per garantire il rispetto del tetto alla spesa pubblica. "I dettagli del blocco di 1,7 miliardi di real saranno forniti il 30 maggio, in occasione della pubblicazione del decreto programmatico", ha affermato il segretario federale al Bilancio, Paulo Bijos, al quotidiano "G1". (Res)