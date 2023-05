Trentino: Salvini loda Fugatti e accelera su infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini "blinda" Maurizio Fugatti. Lo rendo noto la Lega. In collegamento con il Festival dell’economia di Trento, Salvini ha sottolineato l’ottimo lavoro dell’attuale presidente e - a proposito delle elezioni del prossimo 22 ottobre - ribadisce "squadra che vince non si cambia". Tra le altre cose, il vicepremier ha sottolineato alcuni dati significativi ed estremamente positivi come il tasso di disoccupazione al 3,2 per cento. In qualità di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Salvini è impegnato da tempo a sostenere alcuni dossier quali: Project financing dell’autostrada A22, circonvallazione ferroviaria di Trento, nuovi impianti per le olimpiadi invernali del 2026, trasporto ferroviario Rovereto-Riva del Garda, interramento della ferrovia a Rovereto ed elettrificazione della linea della Valsugana. (Com)