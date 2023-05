Turchia: elezioni presidenziali, Erdogan esorta i cittadini a “proteggere le urne” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le urne si sono chiuse oggi alle 17:00 ora locale (le 16:00 in Italia). Compreso il numero dei residenti all'estero, gli elettori chiamati alle urne sono stati in tutto oltre 64,1 milioni. Secondo gli osservatori, i risultati preliminari dovrebbero arrivare in serata, poche ore dopo la chiusura dei seggi. Durante il primo turno, il 14 maggio, l'affluenza è stata superiore all'87 per cento degli aventi diritto, Erdogan è arrivato primo con il 49,5 per cento dei consensi (27,08 milioni di voti), Kilicdaroglu ha ottenuto il 44,9 per cento dei consensi (24,56 milioni di voti) mentre Sinan Ogan, politico di destra nazionalista che ha poi deciso di sostenere il presidente uscente al ballottaggio, si è classificato terzo con il 5,2 per cento dei consensi. (Tua)