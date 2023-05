Sport: assessore Roma, Giro d'Italia grande successo popolare ed economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giro d'Italia "è stato un grande successo popolare, economico e turistico per tutta la città". Lo afferma in una nota l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato. "Il riscatto di Roma dopo la pessima figura del 2018 - aggiunge -. Una grande festa di sport, uno spettacolo straordinario, con i grandi campioni che hanno attraversato il centro storico, Ostia e l'Eur per una cartolina di promozione turistica vista da 800 milioni di telespettatori in oltre 200 Paesi del mondo. Ma anche - prosegue - una giornata unica con decine di migliaia di appassionati di tutte le età, famiglie, romane e romani che hanno partecipato alla pedalata rosa, agli eventi culturali e agli appuntamenti nei quartieri. Roma - conclude - ha dimostrato, ancora una volta, di essere pronta per i più importanti grandi eventi". (Com)