Usa: debito, Biden e McCarthy avranno un nuovo colloquio oggi

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlerà di nuovo con il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, per “finalizzare un accordo” teso ad alzare il tetto del debito federale ed evitare un possibile default. In una lettera ai colleghi di partito, il leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, ha detto che Biden e McCarthy parleranno “prima delle ore 14” locali (le 20 in Italia), e che il testo dell’accordo di principio raggiunto ieri sarà pubblicato dopo il colloquio. “Mi aspetto che nei prossimi giorni avremo la possibilità di discutere e rivedere il testo con l’amministrazione Biden, prima di un eventuale voto”, ha scritto. (Was)