Turchia: presidente Consiglio elettorale, voto si è svolto senza problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo turno delle elezioni presidenziali "si è svolto senza problemi o tentativi di frode”. Lo ha dichiarato Ahmet Yener, presidente del Consiglio elettorale supremo della Turchia (Ysk), durante una conferenza stampa tenuta dopo la chiusura delle urne per il ballottaggio tra il presidente della Turchia uscente, Recep Tayyip Erdogan, leader del Partito islamico giustizia e sviluppo (Akp) da 21 anni al potere, e Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e capofila dell’opposizione. "Finora, non si è verificata alcuna situazione negativa che si sia riflessa sul nostro consiglio e che abbia avuto un impatto sul processo di voto", ha affermato Yener, ringraziando “gli elettori, i candidati alla presidenza, i rappresentanti, i partiti politici… tutti i funzionari che lavorano alle urne e i ministeri competenti, le istituzioni e le organizzazioni pubbliche, le organizzazioni non governative, gli addetti alla sicurezza… e voi, nostri stimati membri della stampa, che hanno seguito il processo con noi dall'inizio”. “Auguro il meglio per la nostra nazione e democrazia turca”, ha concluso.(Tua)