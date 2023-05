Egitto-Iraq: Al Sisi incontra il leader sciita al Hakim, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto il leader del partito sciita iracheno Al Hikma, Ammar al Hakim, alla presenza di Sameh Shoukry, ministro degli Esteri egiziano, e del generale Abbas Kamel, capo dell'intelligence egiziana. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, in un comunicato stampa, secondo il quale all’incontro era presente anche Ahmed al Dulaimi, l'ambasciatore dell’Iraq al Cairo. In questa occasione, Al Sisi ha ribadito “la profondità delle relazioni fraterne tra i due Paesi e l'interesse dell'Egitto per la sicurezza, la protezione e la stabilità dell'Iraq, e il sostegno ai suoi sforzi per lo sviluppo e il progresso nel quadro del costante interesse dell'Egitto per tutto ciò che serve l'interesse dell'Iraq e del suo popolo". Il presidente egiziano ha anche espresso il suo apprezzamento “per il ruolo costruttivo che Al Hakim sta svolgendo per mantenere stabilità ed equilibrio in Iraq”. Da parte sua, il leader sciita ha ribadito “il suo apprezzamento per il modello di leadership che rappresentato dal presidente Al Sisi a livello locale, regionale e internazionale, nonché per il ruolo dell'Egitto come pilastro fondamentale nel garantire la stabilità nella regione”. I due hanno inoltre discusso delle principali questioni regionali e internazionali di interesse comune.(Cae)