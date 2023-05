© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia uscente, Recep Tayyip Erdogan, risulta in vantaggio con il 56,4 per cento delle preferenze, mentre il suo sfidante Kemal Kilicdaroglu ha ottenuto finora il 43,6 per cento dei voti. È quanto emerso dai dati preliminari diffusi dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, con oltre il 49 per cento delle schede scrutinate.(Tua)