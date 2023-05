Maltempo: Conte visita Faenza e Ravenna e offre sostegno M5s a popolazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ha oggi visitato alcune zone dell’Emilia-Romagna "sconvolte dalla drammatica alluvione, portando alla popolazione colpita la solidarietà e la vicinanza di tutto il Movimento". Lo si legge in un post Facebook del M5s. Con Conte c’erano i coordinatori regionali Marco Croatti M5S e Gabriele Lanzi. L'ex premier questa mattina ha fatto tappa a Faenza "dove ha incontrato il sindaco Massimo Isola, la Giunta, l’assessore M5s Massimo Bosi e il nostro consigliere Marco Neri. Qui Giuseppe Conte ha fatto un sopralluogo nelle zone dove è ancora grave l’emergenza per l’accumulo di rifiuti e la raccolta del fango", prosegue il post. E ancora nel pomeriggio Conte "è stato a Ravenna, dove si è confrontato con il sindaco Michele De Pascale, il prefetto Castrese De Rosa e altri amministratori locali" e "successivamente ha visitato il Centro di coordinamento dei soccorsi, allestito presso la prefettura". Durante la visita il presidente Conte "si è intrattenuto con cittadini, volontari e personale della Protezione civile che da giorni lavorano senza tregua. In ogni incontro Conte ha rivolto parole di vicinanza e forza, invitando la popolazione a non desistere e a contare sul M5s per qualunque esigenza di sostegno. Tra le due tappe, infine, breve incontro con attivisti, consiglieri comunali e regionali del M5s", conclude il post M5s. (Rin)