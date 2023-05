Rai: De Cristofaro (Avs), non venga meno a suo ruolo di imparzialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le epurazioni della Rai targata Meloni, è arrivata pure una gravissima violazione della par condicio nell'ultimo giorno di campagna elettorale per la tornata delle amministrative in Sicilia da parte di RaiNews24". Lo scrive su Facebook il capogruppo dei senatori dell'Alleanza verdi e sinistra, Giuseppe De Cristofaro. "Un fatto di una gravità assoluta e senza precedenti. Mai prima d'ora il servizio pubblico era venuto meno alla sua funzione di imparzialità in una competizione elettorale. Lunedì depositerò una interrogazione parlamentare urgente perché questo è un precedente che non deve passare sotto silenzio: se pensano che ci adegueremo alla tv di regime si sbagliano di grosso", conclude il componente della commissione di Vigilanza Rai.(Rin)