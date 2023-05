Germania: Berlino, agiremo per parità di fatto dopo tetto a presenza tedesca in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania reagirà alla decisione della Federazione Russa di imporre un tetto al numero di persone nelle missioni diplomatiche e negli altri uffici di rappresentanza tedeschi nel Paese. Lo ha riferito l’ambasciata di Germania a Mosca. La nota della sede diplomatica ha affermato che “le limitazioni imposte al numero massimo di dipendenti” entreranno in vigore “all’inizio di giugno”. Il governo russo ha informato le autorità tedesche “della decisione di fissare un tetto massimo” e questo “limita significativamente la presenza nelle missioni e nelle organizzazioni tedesche esistenti da anni”. Queste restrizioni unilaterali “non riguarderanno solamente gli impiegati dell’ambasciata e dei consolati generali, ma anche delle organizzazioni culturali tedesche, che includono le scuole e gli uffici di rappresentanza del Goethe Institut”, si legge nel messaggio. La decisione di Mosca costringerà la Germania a ridurre in modo importante la sua presenza in Russia in diverse aree. Al contempo, ha precisato l’ambasciata tedesca, si cercherà, “con l’aiuto del personale restante, di mantenere una presenza diplomatica e consolare in Russia e di garantire il lavoro delle organizzazioni che sono coinvolte”. “Stanti queste limitazioni”, Berlino “intraprenderà misure miranti a preservare una parità di fatto in relazione alla presenza russa in Germania”. (Rum)