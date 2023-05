Roma: De Priamo-Masi (Fd'I), spari tra famiglie rom a Spinaceto, Gualtieri sgomberi area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "sgomberi immediatamente l'immobile di via Pontina, a Spinaceto" teatro ieri di una lite accesa tra famiglie rom. Lo affermano in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, e la consigliera capitolina di Fd'I, Cristina Masi. Ieri sulla via Pontina "urla, colpi di arma da fuoco e famiglie che si affrontano armi in pugno. Una faida in piena regola tra famiglie rom quella verificatasi a Spinaceto, e che ha visto l'intervento delle forze dell'ordine - spiegano -. Ormai, nella Capitale, gli episodi di scene da far west con accoltellamenti e sparatorie sono all'ordine del giorno, mentre l'amministrazione capitolina latita e non fa nulla per ripristinare condizioni di sicurezza nella città - sottolineano -. Chiediamo al sindaco Gualtieri interventi urgenti e lo sgombero immediato dell'immobile di via Pontina a Spinaceto, occupato ormai da quattro anni, già noto per episodi criminali, chiediamo che i cittadini romani possano sentirsi sicuri nelle strade della nostra città", concludono. (Com)