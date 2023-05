Roma: Tajani, con arrivo Giro d’Italia la capitale mostra di poter organizzare grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’arrivo del Giro d’Italia, Roma dimostra di poter organizzare grandi eventi. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della cerimonia di arrivo del 106mo Giro d’Italia a Roma. “E’ un grande evento ed è un fatto importante che si concluda a Roma, anche in vista di una serie di eventi che caratterizzeranno la nostra città”, ha detto il ministro, ricordando il prossimo “grande vertice della Fao sulla sicurezza alimentare”, ma anche “la candidatura italiana per Expo 2030”. “Tutto ciò che noi stiamo facendo serve a rinforzare l’immagine di una capitale che è in grado di organizzare grandi eventi come l’arrivo del Giro d’Italia”, ha proseguito Tajani. (Res)