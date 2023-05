Turchia: Erdogan verso la vittoria dopo l’85 per cento delle schede scrutinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia uscente, Recep Tayyip Erdogan, rimane in vantaggio con il 53,15 per cento delle preferenze, mentre il suo sfidante Kemal Kilicdaroglu ha ottenuto finora il 46,85 per cento dei voti. È quanto emerso dai dati preliminari diffusi dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, con oltre l’85 per cento delle schede scrutinate. Secondo i dati del Consiglio elettorale supremo della Turchia (Ysk), al secondo turno delle elezioni presidenziali l’affluenza è scesa all’85,24, registrando un calo rispetto alla prima tornata elettorale del 14 maggio, quando aveva superato l’87 per cento.(Tua)