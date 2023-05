Spagna: elezioni amministrative, alle 18 affluenza del 51,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 18 (ora locale) l'affluenza alle elezioni regionali e municipali in Spagna è al 51,4 per cento, quasi un punto e mezzo in più rispetto alle elezioni del 2019 (49,9 per cento). Alle 14 aveva votato il 36,7 per cento dei aventi diritto, pari all'1,6 per cento in più rispetto alla stessa ora del 2019. L'affluenza è stata superiore alle precedenti consultazioni in tutte le regioni, ad eccezione della Catalogna, dei Paesi Baschi e della città autonoma di Melilla. (Spm)