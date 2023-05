© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa ha fatto l'Europa solo con il Next Generation Eu, dopo ognuno è tornato a pensare per sé". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria in videocollegamento con il Festival dell'economia di Trento nell'ambito del panel "Perché cambiare l'Italia conviene a tutti". (Rin)