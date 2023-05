© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano Mattei non lo posso commentare perché non l'ho ancora visto, ma gli imprenditori italiani sono in Africa da un bel po' di tempo". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria in videocollegamento con il Festival dell'economia di Trento nell'ambito del panel "Perché cambiare l'Italia conviene a tutti". (Rin)