Governo: Bonomi (Confindustria), abituati a cambi esecutivi, costante è forza industria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come imprenditori siamo abituati ogni anno, se non ogni sei mesi, ad un cambio di scenario" politico. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria in videocollegamento con il Festival dell'economia di Trento nell'ambito del panel "Perché cambiare l'Italia conviene a tutti". Ma al di là dei cambi di governo "c'è una costante: l'industria italiana che continua a dimostrare di essere forte anche più dei nostri competitor", ha aggiunto. (Rin)