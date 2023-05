Italia-Sudan: ambasciata sarà temporaneamente ricostituita ad Addis Abeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Sudan, Michele Tommasi, insieme ad alcuni collaboratori e due unità dei Carabinieri, è atterrato nella mattinata di oggi ad Addis Abeba dove, presso la rappresentanza diplomatica italiana in Etiopia, sarà temporaneamente ricostituita l’ambasciata d’Italia a Khartum. “Anche se la nostra Ambasciata a Khartum è fisicamente chiusa, a seguito delle operazioni di evacuazione condotte lo scorso 24 aprile con volo dell’Aeronautica militare, l’ambasciatore Tommasi e il nostro personale continueranno ad assicurare la piena operatività della sede da Addis Abeba, per garantire al meglio il contributo dell’Italia agli sforzi di pacificazione del Sudan”, ha dichiarato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, secondo quanto riferisce una nota della Farnesina. (segue) (Com)