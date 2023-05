Italia-Sudan: ambasciata sarà temporaneamente ricostituita ad Addis Abeba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come osservato il 24 maggio in occasione della Conferenza internazionale dei donatori sulla crisi umanitaria nel Corno d’Africa, co-organizzata dall’Italia, il vicepremier ha espresso viva preoccupazione per il grave deterioramento della situazione umanitaria e di sicurezza in Sudan, dove i combattimenti sono proseguiti anche nel corso dell’ultima settimana, a dispetto del cessate-il-fuoco preliminare firmato lo scorso 20 maggio nell’ambito dei colloqui di Gedda facilitati da Stati Uniti e Arabia Saudita. “In Sudan il cessate il fuoco resta il principale obiettivo” ha dichiarato Tajani “e l’Italia farà ogni sforzo per stabilizzare il Paese e prevenire rischi migratori”. (Com)