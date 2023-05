Riforme: Salvini, non toccherei ruolo presidente Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di riforme costituzionali "io non toccherei il ruolo del presidente della Repubblica e darei ai cittadini italiani la possibilità di indicare direttamente una maggioranza e colui o colei che guideranno questa maggioranza prevedendo che non possano esserci ribaltoni politici nell'ambito della stessa legislatura. Avrei magari fatto cosa più prudente se non avessi risposto", ma "mi sono lasciato andare quello che era il mio parere personale". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al Festival dell'economia di Trento. (Rin)