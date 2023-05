Maltempo: Schlein, con comunità per avere presto risposte che servono a territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio ieri è stato il centenario della nascita di Don Milani, e al suo esempio di impegno e solidarietà, di supporto a chi fa più fatica, ci fa pensare questa scuola a lui intitolata che oggi è animata da volontari e volontarie che da giorni raccolgono e distribuiscono cibo alle persone sfollate e a chi ha perso tutto". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein che è stata al centro di volontariato allestito presso le scuole 'Don Milani' di Cesena insieme al sindaco Enzo Lattuca. Schlein si è recata poi anche a Bagnacavallo con la sindaca Eleonora Proni e il sindaco di Ravenna Michele De Pascale a vedere il punto di rottura dell'argine e i lavori di ripristino, e visitare la frazione di Villanova che è stata duramente colpita dall'alluvione. "È tanto il cuore che ci sta mettendo questa comunità, con l'aiuto di volontari che vengono da tanti altri comuni", ha detto. Ce ne sono alcuni arrivati da Modena ''perché erano venuti loro ad aiutare noi dopo il terremoto e non abbiamo dimenticato". "Siamo al loro fianco - ha concluso Schlein - per avere presto le risposte che servono per i territori e le comunità colpite, dai ristori alla ricostruzione". (Rin)