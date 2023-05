Roma: Campidoglio, Giunta approva stanziamento aggiuntivo per interventi sfalcio e diserbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro per una serie di interventi finalizzati alla cura del verde e al miglioramento del decoro urbano. I fondi verranno così suddivisi: 2,8 milioni di euro al dipartimento tutela ambientale, da destinare principalmente alle operazioni di sfalcio nei parchi, nelle ville storiche e nelle aree verdi di Roma e ulteriori 1,8 milioni per il cosiddetto diserbo meccanico cioè l'eradicazione delle erbe infestanti dai marciapiedi, distribuiti in base al numero di chilometri lineari delle strade di competenza municipale (1,3 milioni) e dipartimentale (500 mila euro). Circa 400 mila euro saranno invece destinati alle attività di indagine propedeutiche alla bonifica dei siti inquinanti. E' quanto si legge in una nota del Campidoglio. (segue) (Com)