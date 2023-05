Roma: Campidoglio, Giunta approva stanziamento aggiuntivo per interventi sfalcio e diserbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di uno stanziamento aggiuntivo importante per fare fronte a una problematica che, tradizionalmente, si acuisce in questo periodo dell'anno", spiega l'assessora all'Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi. "Per quanto riguarda il diserbo stradale - prosegue - stiamo individuando modalità gestionali più adatte, il bando che abbiamo ereditato, purtroppo operativo fino al 2024, aveva una previsione di spesa chiaramente insufficiente, quindi va rivisto e migliorato. Roma - conclude - è una delle città europee con la maggiore estensione di verde fruibile, dobbiamo valorizzare questa ricchezza attraverso un'attenta programmazione e una riorganizzazione delle risorse". (Com)