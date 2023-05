Turchia: ballottaggio Erdogan-Kilicdaroglu, urne chiuse e attesa per i risultati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, dopo aver votato presso la scuola superiore Uskudar Saffet Celebi di Istanbul, Erdogan ha invitato i cittadini a recarsi alle urne e ha distribuito soldi e giocattoli ai presenti. "In nessun Paese l'affluenza è come in Turchia. Chiedo ai cittadini di mantenere questa partecipazione", ha affermato il presidente uscente, preannunciando che il risultato del ballottaggio di oggi “sarà reso noto rapidamente”. Da parte sua, lo sfidante Kilicdaroglu ha votato presso la scuola elementare argentina nella capitale turca Ankara. “Per sbarazzarsi del regime tirannico e per instaurare una vera democrazia, faccio appello a tutti i cittadini affinché si rechino ai seggi elettorali. Queste elezioni si stanno svolgendo in condizioni difficili a causa di tentativi di frode, ma credo che i cittadini siano liberi di andare alle urne", ha detto il rivale di Erdogan dopo il voto, ringraziando “dal profondo del mio cuore tutti i cittadini per essere andati alle urne e votare, e per aver lottato per il loro diritto di voto”. (Tua)