Strage Brescia: Bonelli (Avs), governo ha dimenticato di costituirsi parte civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono numerosi i comunicati di tutte le parti politiche che oggi ricordano la strage di piazza della Loggia a Brescia, che costò la vita a lavoratori, insegnanti e un ex partigiano. Una giusta unanimità nell' affermare che non si può dimenticare. Purtroppo il governo italiano ha dimenticato di costituirsi parte civile nel processo, un fatto grave che non può essere ignorato. Il ricordo di oggi è una chiamata alla responsabilità di tutti noi nel preservare i valori della convivenza pacifica, della solidarietà e del bene comune, per difendere la giustizia e la verità". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli.(Com)