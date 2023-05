© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo che siamo così in ritardo, vedremo". Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, a "Mezz'ora in più" su Rai 3. Il Pnrr "ha delle rigidità, di cui facciamo i conti tutti", ha aggiunto per poi osservare che "molti Enti locali non hanno uffici tecnici per mettere a terra quei fondi". (Rin)